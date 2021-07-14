فنزويلا: إحباط مخطط لاغتيال مادورو

قال رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريجيز أمس الثلاثاء إن حكومته أحبطت مخططاً لشن هجوم بطائرة بدون طيار على الرئيس نيكولاس مادورو.

وأضاف رودريجيز أنه تم نشر أربع طائرات بدون طيار في 22 يونيو لاستهداف مادورو خلال حفل لافتتاح نصب تذكاري جديد لإحياء الذكرى المئوية الثانية لمعركة كارابوبو.

وأوضح رودريجيز في مؤتمر صحفي أن “أجهزة مخابراتنا عطلت أربع طائرات بدون طيار وسنعرف قريباً من أين تم شراؤها، ومن الذي طلبها، وما هي خطة اغتيال الرئيس وكبار الشخصيات في حفل افتتاح النصب في كارابوبو.

ويخوض مادورو مواجهة مستمرة منذ سنوات مع خوان غوايدو الذي تعترف به الولايات المتحدة وعشرات الدول الأخرى رئيساً مؤقتاً لفنزويلا ، وتحدث مراراً وتكراراً عن خطط مزعومة لشن هجمات ضده أو الإطاحة بحكومته، دون أن يقدم أي دليل ملموس على ذلك في الغالب.

ونجا الرئيس مادورو من محاولة فعلية لاغتياله في عام 2018، عندما انفجرت طائرات بدون طيار تحمل متفجرات أمامه بينما كان يتحدث في حفل للحرس الوطني في كاراكاس. ولم يصب بأذى، ولكن سبعة من جنود الحرس الوطني أصيبوا بجروح.

وشدد مادورو، الذي فاز بولاية ثانية في انتخابات عام 2018 التي تعرضت لانتقادات واسعة النطاق ووصفت بأنها غير ديمقراطية، قبضته على السلطة بمساعدة الجيش الفنزويلي القوي.