إلغاء اشتراط طباعة التسعيرة على عبوات الأدوية ابتداءً من أغسطس المقبل

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء تعميما بإلغاء اشتراط طباعة التسعيرة الرسمية ورقم التسجيل على العبوات الخارجية للمستحضرات الصيدلانية، ابتداء من 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق الأول من أغسطس 2021.

وتضمن التعميم الذي أصدره نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء، الدكتور عادل الهرف، تعديل المادة الـ14 من الفقرة الثانية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية، وذلك بإلغاء اشتراط طباعة التسعيرة الرسمية ورقم التسجيل على العبوات الخارجية للمستحضرات الصيدلانية.

وأوضحت الهيئة أن عملية طباعة السعر ورقم التسجيل على العبوات سوف تكون اختيارية وليست إلزامية، مبينة أنها تسعى لمواكبة المستجدات في مجال الخدمات التي تقدمها لضمان توفر الدواء والتأكد من سلامته ومأمونيته وفعاليته وتتبعه.

وبينت أنه سيتم الاكتفاء بإضافة الترميز الرقمي ثنائي الأبعاد (Data Matrix Code) على عبوات المستحضرات، والمتضمن كل معلومات التسجيل الخاصة بها والمعتمدة من الهيئة لتسهيل قراءتها عبر تطبيق “طمني”.