النقد الدولي يتوقع استخدام المملكة لفائض الإيرادات النفطية لإعادة بناء الاحتياطيات

توقع “صندوق النقد الدولي”، أن تستخدم السعودية فائض الإيرادات النفطية لإعادة بناء الاحتياطيات وليس لزيادة الإنفاق.

وقال تيم كالن، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة -حسبما أوردت وكالة “بلومبيرغ”- إن الالتزام بمستوى الإنفاق المستهدف سيسمح ببناء الاحتياطيات.

وأوضح أنه في السابق كان التحدي في عملية تحقيق التوازن في موازنة السعودية هو أنه عند ارتفاع أسعار النفط يصعد الإنفاق، وعندما تهبط الأسعار كان يتعين اتخاذ قرارات صعبة، مشيرا إلى أنه من الصحيح تماماً الالتزام بالمسار المحدد للنفقات حتى إذا صعدت أسعار النفط.

وأشار إلى أن نمو القطاع غير النفطي مستدام، وسيكون على الأقل في نطاق 3.5% إلى 4.5%، متوقعا أن يكون النمو على أساس سنوي في الربع الثاني قوياً، على أن يتباطأ بعد ذلك، مضيفا أنه سيظل قوياً نسبياً في المستقبل.