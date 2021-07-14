الميليشيات الإيرانية تستولي على منازل السوريين بالميادين

كشفت مصادر المركز السوري لحقوق الإنسان، أن ميليشيا إيرانية نقلت أسلحة وذخائر إلى منازل مدنيين سوريين بعد أيام من الاستيلاء عليها.

وأفادت بأن قوات الحرس الثوري عمدت في منطقة غرب الفرات خلال الساعات الماضية، إلى نقل كمية من الأسلحة والذخائر من أماكن تخزينها في منطقة المزارع بأطراف الميادين، إلى منازل ضمن أحياء مأهولة بالسكان كانت استولت عليها أخيراً.

وبحسب المرصد، فقد تركزت عملية النقل إلى المنازل المستولى عليها في منطقة “شارع 16” بالمدينة، وحذّر من هذه التحركات، مؤكداً تخوف المدنيين من عملية الاستيلاء واتخاذ الميليشيا لهم كدروع بشرية.

وذكر أن الميليشيا الإيرانية استولت الأسبوع الماضي على 14 منزلاً في شارع الأربعين، و12 منزلاً في شارع الـ16، و8 منازل في حي المحاريم، تعود ملكيتها لمعارضين سوريين خارج المنطقة.

كما شهدت هذه المناطق مغادرة قاطني المنازل المجاورة لتلك المستولى عليها، تخوفاً من تحويلهم إلى دروع بشرية للإيرانيين وتحويل المنازل المستولى عليها إلى مستودعات للأسلحة والذخائر كما جرت العادة، وهو ما يشكل خطر الاستهداف الجوي سواء من قبل إسرائيل أو التحالف الدولي.

وبدأت الميليشيات الموالية لطهران إعادة ترتيب صفوفها والانتشار مجدداً شرقي سوريا، بين منطقة الميادين والبوكمال أواخر الشهر الماضي، على وقع الضربات الأمريكية.

وأكد المرصد بأن ميليشيا الحشد الشعبي العراقي والحرس الثوري عمدتا الأسبوع الماضي إلى إخراج عدد كبير من الصواريخ إيرانية الصنع، من داخل أقبية قلعة الرحبة الأثرية الواقعة في محيط الميادين بريف دير الزور الشرقي.