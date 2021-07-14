النصر يطبق نظام أندية أوروبا في بيع عقود اللاعبين

ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء، أن إدارة نادي النصر طبقت نظام الأندية الأوروبية في بيع عقود اللاعبين، وذلك من خلال وضع بند يجبر الأندية التي تشتري لاعبيه على منح النصر نسبة 15% من قيمة انتقال أي لاعب إلى ناد آخر خلال الأعوام الثلاثة التالية.

وكشفت مصادر أن شرط حصول النصر على نسبة من بيع عقود اللاعبين تم وضعه في عقد المهاجم فراس البريكان، حينما جرى بيعه للفتح، وكذلك سعود زيدان، لاعب خط الوسط، المنتقل حديثاً إلى الحزم.

وأشار المصدر إلى أن إدارة النصر طلبت من البرازيلي مانو مينيزيس، مدرب الفريق الأول، منحها تقريراً فنياً بشأن المهاجمين عبد الفتاح آدم وصالح آل عباس، لتلقيها العديد من العروض بشأنهما، مشيراً إلى أن الإدارة تفضل بيع عقد آل عباس، إذ لم يتبق فيه سوى 11 شهراً.