مجلس المطارات الدولي يعتمد الأكاديمية السعودية كمركز تدريب دولي

حصلت الأكاديمية السعودية للطيران المدني التابعة للهيئة العامة للطيران المدني على اعتماد مجلس المطارات الدولي (ACI-ATI) كثاني مركز تدريب في العالم بعد مركز تدريب مطار ميونخ بألمانيا.

وأوضحت الأكاديمية أن هذا الاعتماد يجدد إسهامات المملكة وثقلها في مجال تدريب علوم الطيران، ويشكل امتدادًا للاعترافات الدولية التي تحصدها وتتويجًا للعمل الاحترافي الذي تقوم به وبمخرجاتها في مجال التدريب.

كما أكدت أن حصولها على اعتماد مجلس المطارات الدولي سيمكنها من تنظيم الدورات الدولية، وسيسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة من خلال دورات تخصصية تراعي توفير أعلى معايير السلامة في تشغيل المطارات.

وكانت الأكاديمية السعودية للطيران المدني فازت مؤخرًا بمقعد مجلس التدريب العالمي التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، كما تم تجديد اعتمادها من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) كمركز تدريب معتمد دولياً، بالإضافة إلى حصولها على اعتماد المجلس الدولي لخدمات تدريب الإطفاء والإنقاذ (IFSAC) وفوزها الآن باعتماد مجلس المطارات الدولي (ACI-ATI).

يذكر أن مجلس المطارات الدولي (ACI-ATI) الذي تأسس عام 1991م يعنى بالنهوض بالمطارات وتعزيز التميز المهني في إدارتهاوتشغيلها عن طريق تعزيز التعاون بين المطارات ومنظمات الطيران العالمية وشركاء الأعمال إلى توفير أنظمة نقل جوي آمنة وعلى درجة عالية من الكفاءة.