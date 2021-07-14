“الغذاء والدواء” تلغي اشتراط طباعة التسعيرة على المستحضرات الصيدلانية

اعتمدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الأربعاء)، قرارا بـ إلغاء اشتراط طباعة التسعيرة الرسمية ورقم التسجيل على العبوات الخارجية للمستحضرات الصيدلانية.

وقال الدكتور عادل بن عبدالله الهرف، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء، في تعميم: «إشارة إلى نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية، حيث تم تعديل نص المادة (14) فقرة (2) في اللائحة السابقة، وذلك بإلغاء اشتراط طباعة التسعيرة الرسمية ورقم التسجيل على العبوات الخارجية للمستحضرات الصيدلانية، نفيدكم أنه ابتداء من تاریخ 22/‏ 12/‏ 1442، الموافق 1/‏ 8/‏ 2021، سوف تكون عملية طباعة السعر ورقم التسجيل على عبوات المستحضرات الصيدلانية والعشبية اختيارية وليست إلزامية”.

وأضاف أنه “سيتم الاكتفاء بإضافة الترميز الرقمي ثنائي الأبعاد (Data Matrix Code) على عبوات المستحضرات والمتضمن كافة معلومات التسجيل الخاصة بها والمعتمدة من الهيئة بهدف تسهيل استخدام قراءتها عبر تطبيق «طمني»”.

وأوضح أن ذلك يأتي سعيا من الهيئة العامة للغذاء والدواء لمواكبة المستجدات في مجال الخدمات التي تقدمها لضمان توفر الدواء والتأكد من سلامته ومأمونيته وفعاليته وتتبعه.