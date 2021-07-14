إعتماد إنشاء مشروعين لرفع جودة الحياة في الأحياء السكنية بالمدينة المنورة

اعتمدت أمانة المدينة المنورة مشروعين تجاريين في المدينة المنورة بهدف تطوير الخدمات

المقدمة للسكان والزوار, وتعزيز الفرص الاستثمارية المميزة التي تسهم في رفع جودة الحياة في الأحياء السكنية بالمدينة المنورة.

وبيّنت الأمانة أنها اعتمدت إنشاء مشروع مجمع تجاري في طريق الهجرة في حي أبو كبير بمنطقة حمراء الأسد على مساحة تبلغ 53043 متراً مربعاً, تشمل 16 ورشة لخدمة السيارات, و22 مضخة وقود, و16 محلاً ومطعماً لتقديم الوجبات, وتوفّر 188 موقف سيارات وشاحنات, ,ومصلى ومرافق خدمية.

وأوضحت أن مشروعها التجاري الثاني الذي جرى اعتماد إنشائه يقع على مساحة 3004 أمتار مربع على تقاطع طريق الإمام مسلم مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بحي الدفاع, و يتألف من ثلاثة طوابق, تشمل 35 مطعماً, و 25 محلاً تجارياً, وجلسات خارجية ومساحات خضراء مفتوحة.