“الصحة” تعلن التطعيمات الضرورية للحجاج داخل المملكة #عاجل

أعلن وزارة الصحة، اليوم، التطعيمات الضرورية للحجاج من داخل المملكة، قبل ذهابهم إلى مكة المكرمة.

وقالت إنها تشمل لقاح الحمى الشوكية ولقاح الأنفلونزا الموسمية في نفس اليوم، بجانب لقاح كورونا وتأخذ بفاصل يومين أو أكثر عن اللقاحات الأخرى.

وأوضحت أن تطعيم الأنفلونزا العادية للجميع، والتطعيم ضد الحمى الشوكية لجميع من لم يسبق تطعيمهم في الخمس سنوات الماضية.

وأشارت إلى أن التطعيم ضد كورونا للجميع من سن 12 سنة فما فوق، وجرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة للمصاب بعد التعافي، وجرعتين لغير المصاب من اللقاحات المعتمدة أيضا.