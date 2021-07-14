“هلال المدينة” يستقبل أكثر من 165 ألف مكالمة خلال النصف الأول من 2021

صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، بأن عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة استقبلت خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021م حوالي 165782 مكالمة.

نتج عنها 28182 بلاغا إسعافيا باشرتها الفرق الإسعافية تم نقل 15117 حالة لمستشفيات المنطقة وتم معالجة باقي الحالات في الموقع أو رفضت النقل.

وبلغت الساعات التطوعية المنجزة من قبل متطوعي ومتطوعات الهيئة، 79341 ساعة تطوعية من خلال 292 فرصة تطوعية تم تنفيذها من خلال 4793 متطوعا ومتطوعة خلال الست أشهر الماضية.

وفي محور التدريب والمحاضرات الإسعافية الموجهة للمجتمع تم عقد 126 دورة ومحاضرة إسعافية من خلال مراكز التدريب التابعة للهيئة بشكل حضوري أو من خلال وسائل التنقية الحديثة بعقد الدورات والمحاضرات عن بعد حيث استفاد منها 5000 مستفيد ومستفيدة من جميع شرائح المجتمع.

أما في ما يخص الإجراءات الوقائية للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة من بداية استقبال البلاغ في غرفة العمليات وتمريره على الفريق الإسعافي الذي يتعامل مع الحالة الإسعافية بناءً على البرتوكولات الطبية المعتمدة ومن ثم ينتهي الإجراء بتعقيم الإسعاف من قبل وحدة التعقيم بمركز الإسناد الآلى وسط المدينة.

يُذكر أن الهيئة في منطقة المدينة المنورة تقدم خدماتها الإسعافية من خلال 35 مركزاً إسعافياً مجهّزة بأعلى المعايير التي تسهم في تقديم الخدمة الاسعافية المتميزة لمحتاجيها، وفي حال طلب الخدمة الإسعافية يكون عبر الاتصال على الرقم 997 أو عن طريق تطبيق “أسعفني” المدعوم بـ 9 لغات ومهيأ للاستخدام من مختلف فئات المجتمع أو من خلال تطبيق توكلنا والمضافة له حديثا خدمة أسعفني أو أيقونة نداء استغاثة.