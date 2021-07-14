محافظ المركزي يتوقع استمرار التعافي مع التوسع في إعطاء #لقاح_كورونا

توقع محافظ البنك المركزي السعودي، فهد المبارك، محافظ المركزي السعودي استمرار التعافي مع التوسع في إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأكد الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أنّ الاقتصاد السعودي شهد العديد من الإصلاحات التي ساهمت في تغيّر هيكل الاقتصاد، وجعله أكثر تنوعاً واستغلالاً للميزات النسبية التي تنعم بها المملكة؛ سواءٌ على صعيد الموارد الطبيعية أو الموقع الجغرافي أو القدرات البشرية أو البنية التحتية والتقنية.

وحسب بيان للمركزي فإن هذه الإصلاحات، إضافة إلى الحزم التحفيزية والخطوات غير المسبوقة التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الصعيدين الصحي والمالي؛ أسهمت في تخفيف أثر جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد السعودي، بما في ذلك ما ساهمت به مبادرات البنك المركزي السعودي في الحد من آثار هذه الجائحة على القطاع الخاص بشكل عام، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.