تخصيص سوق موسمي لبيع الأضاحي واستقبال طلبات التراخيص إلكترونياً بالجوف

أطلقت أمانة منطقة الجوف خدمة إلكترونية لاستقبال طلبات الحصول على تصريح بيع المواشي بالساحة الموسمية في سوق الأنعام في مدينة سكاكا من خلال الرابط التالي: https://amanataljouf.gov.sa/reg_form.php.

وتشترط الخدمة على المتقدمين التعهد بعدم بيع الأضاحي التي لا تتوافق مع الشروط الشرعية والصحية، وكذلك اشتراط عدم وجود عقد استثماري بسوق المواشي بسكاكا.

وتأتي الخدمة ضمن حرص الأمانة على تطبيق برامج التحول الإلكتروني وأتمتة الخدمات، وجهودها المستمرة للتسهيل على المواطنين والمقيمين من خلال زيادة عدد نوافذ بيع الأضاحي مع تطبيق جميع الاشتراطات الصحية، بمتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.