إحسان تطلق مبادرة “غرس شجرة” تهدف للوصول إلى زراعة 10 آلاف شجرة

أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” مبادرة “غرس شجرة” لتحفيز المجتمع على التبرع لدعم العمل الخيري في مجال التشجير وتنمية الغطاء النباتي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة تنمية الغطاء النباتي الأهلية “مروج” التابعة للمركز.

ويأتي هذا المشروع في إطار مبادرة السعودية الخضراء التي تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة وزيادة نسبة الغطاء النباتي.

وتهدف المبادرة إلى زراعة 10 آلاف شجرة بهدف زيادة الرقعة الخضراء والحد من آثار التصحر، وتشجيع أفراد المجتمع على المساهمة في مشروعات التشجير ورفع الوعي بأهمية الغطاء النباتي في الحفاظ على البيئة وتحسين المناخ.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنمية الغطاء النباتي الأهلية “مروج” المهندس وائل بوشه، أن المبادرة تهدف إلى تشجيع العمل الخيري في مجال التشجير وتحفيز المشاركة المجتمعية لتنمية الغطاء النباتي في المتنزهات الوطنية والغابات والأودية المحمية.