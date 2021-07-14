جدل بمصر.. داعية  يؤكد  التصدق بـ 10 جنيهات أفضل من عشر ذي الحجة  

أثارت تصريحات الداعية المصري مبروك عطية، بشأن صيام الأيام العشر من ذي الحجة، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، نفى فيه عطية وجود ما يسمى بـ«صيام العشر الأوائل من ذي الحجة» في الدين الإسلامي.

وزعم الداعية المصري أن التصدق بمبلغ 10 جنيهات يعادل صيام 20 عاما.

من جهته أكد الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، أن الله فتح باب العمل الصالح واسعًا أمام الناس في الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة، مشيرًا إلى أن أبواب الطاعة تتنوع ما بين الصيام والصدقة والصلاة وغيرها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، أن العبد يستطيع التقرب إلى الله بأي عمل من تلك الأعمال الصالحة حسب قدرته، مستشهدًا بقوله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا».

وحول الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي حول العشر الأوائل من ذي الحجة، أكد أن الصيام يعد من أجَلّ وأعظم العبادات التي يتقرب فيها العبد إلى الله، قائلًا إن صيام التسع أيام الأولى من شهر ذي الحجة لا يمكن القول بأنه سنة مؤكدة عن النبي.

بينما أكد أن صيام يوم عرفة من السنن المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، موضحًا أن صيام يوم عرفة يكفر سنتين؛ سنة قبله وسنة بعده.