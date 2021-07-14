تويتر يلغي ميزة «فليت».. ابتداءًا من 3 أغسطس المقبل

أعلنت شركة تويتر أنه تم رسميا إلغاء ميزة فليت، وذلك ابتداءا من 3 أغسطس المقبل، وذلك بعد 8 أشهر فقط من إطلاق الميزة.

وبحسب ما أعلنه الموقع رسمياً، فإن الخدمة سيتم إلغاؤها اعتباراً من 3 أغسطس المقبل، في حين يجري العمل على تطوير خدمات جديدة.

وأوضح الموقع في بيان له : «كنا نأمل أن تساعد فليت المزيد من الأشخاص على الشعور بالراحة عند الانضمام إلى تويتر، ولكن منذ أن قدمنا ​​الخدمة للجميع ، لم نشهد زيادة في عدد الأشخاص الجدد الذين يستخدمونها».

وكانت شركة تويتر قد أطلقت خدمة فليت قبل ثمانية أشهر فقط بعد اختبارها في عدد قليل من الأسواق.

وظهرت الميزة بشكل بارز في الجزء العلوي من التطبيق، وكانت تسمح للأشخاص بمشاركة منشورات وصور ومقاطع فيديو تختفي بعد 24 ساعة، وهي تعتبر مشابهة لخدمات سناب شات، ولخدمة الستوري التي تم إطلاقها عبر فيسبوك وانستغرام، ولاقت انتشاراً واسعاً.