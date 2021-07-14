المرور: السماح بتظليل الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة من النوع “الشفاف” حتى نسبة 30%

أكد المرور السعودي، السماح بتظليل الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة من النوع “الشفاف” حتى نسبة 30%.

وقال في بيان صحفي “يسمح بتظليل زجاج المركبات وفق الضوابط الآتية: أن يكون التظليل للزجاج الجانبي (الأمامي والخلفي) من النوع

الشفاف الذي يسمح برؤية ما بداخل المركبة بحيث لا تزيد نسبة التظليل عن (30) ولا يكون عاكسا للصورة على هيئة مرآة ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور تحد من درجة شفافيته.

كما اشترط المرور ألا يتسبب التظليل في حجب رؤية السائق أو التقليل منها، ويمكن تجاوز نسبة التظليل المسموح بها في الحالات المرضية التي

تستدعي ذلك بشرط تقديم تقرير طبي.