حالة_الطقس: هطول أمطار رعدية بجازان ونجران وعسير والباحة #صباح_الخير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران وجيزان وعسير والباحة ومكة المكرمة ورياح نشطة على مناطق المدينة المنورة والشرقية والرياض ونجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة على النصف الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين على الجزء الجنوبي وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.