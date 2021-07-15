شاهد التفاصيل: وظائف بنظام العقود في #جامعة_الملك_فيصل

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل عن حاجتها لشغل وظائف للسعوديين، على نظام العقود المؤقتة لمعهد البحوث والاستشارات وعمادة السنة التحضرية.

وقد أوضح سعادة عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الأستاذ الدكتور محمد بن سعيد الزهراني أنه يشترط للتقديم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلا على المؤهل في المجال المطلوب من جامعة معترف بها.

ولا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب، وأن على من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة من خلال الدخول على صفحة عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس مع مراعاة أن يكون الملف المرفوع على موقع الجامعة ملفا واحدا بصيغة PDF، ويشمل المستندات والمرفقات التالية:

سيرة ذاتية للمتقدم وصورة من الشهادة الدراسية المطلوبة وصورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة وصورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت).

وعلى من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها من خلال الرابط أدناه وذلك من يوم الثلاثاء الساعة الثالثة عصرًا من تاريخ 03/ 12 / 1442 هـ، وحتى الساعة العاشرة صباحا من يوم السبت تاريخ 07/ 12/ 1442 هـ.

علمًا بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية وللتقديم من خلال الرابط التالي:

https://services.kfu.edu.sa/ContractorJobs/Common/Terms