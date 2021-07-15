حريق في مستشفى لعزل مصابي كورونا في غزة

اندلع حريق في مستشفى غزة الأوروبي، الذي يعتبر مستشفى العزل الوحيد للمصابين بفيروس كورونا، فيما تمكنت طواقم الدفاع المدني من السيطرة عليه.

وقالت وزارة الصحة إن حريقاً اندلع، مساء الأربعاء، في مكيف إحدى غرف مبنى الأورام الجديد المخصص لمرضى كوفيد19 بمستشفى غزة الأوروبي.

وأضافت في بيان لها الحريق ناتج عن ماس كهربائي، وقد تم السيطرة على الحريق وإخلاء المرضى بشكل آمن إلى مبنى آخر، بحسب وكالة “صفا” الفلسطينية.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، إنه تمت السيطرة على حريق عرضي داخل إحدى غرف مستشفى غزة الأوروبي بخانيونس جنوب قطاع غزة، وقد تم إخلاء المرضى وتأمينهم في أقسام أخرى.

وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية أن الحريق ناتج عن تماس كهربائي، وتواصل الفرق المختصة التحقيق والمتابعة للحادث.