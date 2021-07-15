تراجع أسعار النفط اليوم.. و”برنت” عند 74.11 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس في ترقب صدور تقرير الإنتاج الشهري لـ”أوبك” في وقت لاحق اليوم، ومع انتشار تقارير حول انتهاء الخلافات بين أعضاء “أوبك+”.

وقال كبير محللي السوق لدى شركة تداول العملات الأجنبية “أواندا” OANDA “إدوارد مويا”: “يبدو أن أوبك والحلفاء سيتوفر لهم قريبًا خطة لزيادة الإنتاج وتعد تلك أنباء مرحب بها في ظل ارتفاع الطلب على الخام”.

وأكدت مصادر لوكالة “رويترز” أمس الأربعاء انتهاء الخلاف ما بين السعودية والإمارات بشأن مستويات الإنتاج.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم سبتمبر بنحو 0.9% إلى 74.11 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفصت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أغسطس 1% عند 72.38 دولار للبرميل.