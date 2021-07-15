“يويفا”: هدف باتريك شيك في مرمى إسكتلندا الأفضل في أمم أوروبا

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، هدف مهاجم المنتخب التشيكي باتريك شيك في شباك إسكتلندا في الجولة الأولى بكأس أمم أوروبا (يورو 2020)، كأفضل هدف في المسابقة.

وذكر “يويفا” عبر موقعه الرسمي، أن هدف شيك والذي سجله من مسافة بعيدة في شباك إسكتلندا، تم اختياره كأفضل هدف في البطولة التي توج بها منتخب إيطاليا عقب فوزه في المباراة النهائية على إنجلترا 3-2 بضربات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1.

وأضاف أن تصويت الجماهير حسم الموقف لصالح شيك، حيث شارك في عملية التصويت ما يقرب من 800 ألف شخص في 24 ساعة فقط، وذلك بعد الاختيار الأولى لأفضل عشرة أهداف في البطولة بواسطة اللجنة الفنية في الاتحاد.

وجاءت الأهداف العشر التي اختارتها اللجنة الفنية للاتحاد الأوروبي للعبة كالتالي:

1- باتريك شيك (التشيك) في مرمى إسكتلندا (الجولة الأولى من دور المجموعات).

2- بول بوغبا (فرنسا) في مرمى سويسرا (دور الـ16).

3- لوكا مودريتش (كرواتيا) في مرمى إسكتلندا (الجولة الثالثة من دور المجموعات).

4- لورينزو إنسيني (إيطاليا) في مرمى بلجيكا (دور الثمانية).

5- كيفن دي بروين (بلجيكا) في مرمى الدنمارك (الجولة الثانية من دور المجموعات).

6- كريستيانو رونالدو (البرتغال) في مرمى المجر ( الجولة الأولى من دور المجموعات).

7- ألفارو موراتا (إسبانيا) في مرمى إيطاليا (الدور قبل النهائي).

8- ميكيل دامسغارد (الدنمارك) في شباك إنجلترا (الدور قبل النهائي).

9- أندري يارمولينكو (أوكرانيا) في مرمى هولندا (الجولة الأولى من دور المجموعات).

10- فيدريكو كييزا (إيطاليا) في مرمى إسبانيا (الدور قبل النهائي).