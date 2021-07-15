ظهر اليوم: الشمس تتعامد على #الكعبة_المشرفة

تشهد سماء مكة المكرمة اليوم (الخميس) التعامد الثاني للشمس والأخير هذه ‏السنة على الكعبة المشرفة، وقت أذان الظهر في المسجد الحرام؛ إذ ستكون ‏الشمس على ارتفاع حوالي 90 درجة عند الساعة 12:27 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة. ‎

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الشمس ‏تتعامد على الكعبة المشرفة بسبب ميل محور دوران الأرض بزاوية ‏قدرها 23.5 درجة، والذي يؤدي إلى انتقال الشمس “ظاهريا” بين مداري ‏السرطان شمالاً والجدي جنوباً مرورا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض ‏حول الشمس مرة كل سنة.‏

وأشار أبو زاهرة إلى أن كل المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من ‏‏23.5 درجة شمالاً أو جنوباً ترصد هذا الحدث مرتين في العام، ولكن في ‏أوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان‎ .‎

وذكر أن ظاهرة تعامد الشمس تُستخدم لمعرفة اتجاه القبلة خاصة في ‏المناطق البعيدة عن مدينة مكة في الدول العربية والإسلامية وكل المناطق ‏التي تكون فيها الشمس فوق الأفق، فمن خلال استخدام قطعة من أي نوع ‏مثبتة بشكل عمودي وبمراقبة ظلها لحظة التعامد فإن الاتجاه المعاكس ‏لامتداد الظل يشير مباشرة نحو مكة‎.

يشار إلى أن تعامد الشمس الأول حدث هذا العام في شهر مايو الماضي أثناء حركة الشمس الظاهرية وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان، وسوف تعود وتتعامد مرة أخرى على الكعبة المشرفة في مايو 2022.