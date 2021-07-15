بعد تمديد الإغلاق.. تنبيه من القنصلية السعودية في سيدني

أعلنت القنصلية السعودية في سيدني عن تمديد فرض الإغلاق لمدة أسبوعين آخرين حتى نهاية يوم الجمعة بتاريخ 30 يوليو 2021.

وأوضحت القنصلية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه حرصاً على سلامة المواطنين تأمل من الجميع توخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات المحلية ومتابعة التحديثات الصادرة من وزارة الصحة في الولاية على موقعهم الإلكتروني.

ولفتت إلى أنه في الحالات الطارئة يمكن التواصل مع القنصلية على هاتف الطوارئ لشؤون السعوديين 0473999119 أو على البريد الالكتروني لشؤون السعوديين [email protected]