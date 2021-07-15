وفاة 5 سعوديين في حادِث مروع بالأردن

شهدت محافظة المفرق بالأردن، حادِث تصادم مروري مروع بين مركبتين، على طريق جابر الدولي، الأمر الذي أسفر عن مقتَل 5 أشخاص سعوديين بالإضافة لعاملة آسيوية.

كما نتج عن الحادث إصابة 4 آخرين في المركبة الأخرى بكسور ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، وقدمت فرق الإسعاف الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

وأعلنت مديرية الأمن العام أنه جرى نقل الوفيات إلى مستشفى المفرق الحكومي، بينما لا يزال المصابون يتلقون العلاج، كما فتحت تحقيقًا مروريًا بشأن الحادث.

ومن جهتهم، نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا عن الحادث، مشيرين إلى أن حالات الوفاة كانت لعائلة سعودية تعيش في القريات، فيما لم يتضح بعد مدى صحة ما تم تداوله بهذا الشأن.