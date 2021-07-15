بعشر لغات.. ترجمة أول خطبة في شهر ذي الحجة

تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، يوم غٍد الجمعة، بكافة إمكانيتها لترجمة الخطبة بـ(10) لغات، والتي يلقيها خطيب وإمام المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الجهني.

وتأتي ترجمة خطبة غٍد الجمعة ولأول مرة في المسجد الحرام بـ(10)لغات، بعد أن دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مقر “مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة يوم عرفة وخطب الحرمين الشريفين” في الشلر بجوار المسجد الحرام.

وسوف تبث الخطبة عبر عدة موجات إذاعية، من خلال تطبيقات أجهزة الجوال وتطبيق منصة “منارة الحرمين”.