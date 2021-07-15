النيابة العامة توضح عقوبات انتهاك نظام سندات الهدي و الأضاحي

أوضحت النيابة العامة،اليوم، عقوبات انتهاك نظام بيع سندات الهدي و الأضاحي.

وقالت النيابة العامة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر” إن انتهاك تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي تُرتّب قيام المُساءلة الجزائية، وحال انطواء السلوكيات على جريمة احتيال مالي غدت جريمة كبيرة موجبة للتوقيف وفقاً لقرار معالي النائب العام رقم (١) وتاريخ ٠١ / ٠١ /١٤٤٢هـ البند ( أولاً / ٨).

و بينت النيابة العامة عقوبات من ينتهك تلك التعليمات وجاءت كالتالي: عقوبة تعذيرية مرسلة ،إعادة قيمة ما بيع من سندات إلى أصحابها، شراء سندات من البنك الإسلامي بنفس عدد ماتم بيعه