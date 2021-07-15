الرياض.. إطلاق مبادرة ربط المقاولين المنفذين للمشاريع برخص البناء.. تعرف على مراحل التنفيذ

أعلنت أمانة منطقة الرياض مساء اليوم، إطلاق مبادرة ربط المقاولين المنفذين للمشاريع برخص البناء والتي ستسهم في تحسين جودة الخدمات الرقابية.

وقالت في تغريدة على تويتر” إن ذلك يأتي حفاظًا على حقوق جميع الأطراف، موضحة عددا من مراحل تنفيذ المبادرة، وهي إنشاء وتفعيل نموذج تعهد المقاول ورفعه عبر البوابة الإلكترونية للخدمات البلدية، وتفعيل ربط المقاولين برخص

البناء من خلال النظام الإلكتروني، وإلزام المكتب الهندسي المشرف عقد المقاول مع المالك على المشروع بإرفاق:

السجل التجاري للمقاول وعقد المقاول مع المالك ونموذج تعهد المقاول”.