الرئيس السيسي: المساس بأمن #مصر خط أحمر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، إنه شرُف بقيادة الجيش المصرى فى لحظات عصيبة فى عمر هذا الوطن، مؤكدا أن انحيازهم كان لإرادة الشعب المصرى.

وأضاف: “المساس بأمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى”.

وفى كلمته خلال المؤتمر الأول للمشروع القومى “حياة كريمة”، باستاد القاهرة الدولى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء، وعدد من الوزراء، أوضح الرئيس السيسى: “أقف متحدثا إليكم اليوم فى لحظة بها مزيج من السعادة والفخر، أقف أمامكم وبداخلى مزيج من السعادة بوجودى معكم والفخر بما حققناه معاً وبتضحيات شهدائنا الأبرار”.