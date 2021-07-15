صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحـج العميد

سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط (9) مخالفين لتنظيم

وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على

تصريح للحج، واتخاذ الإجـراءات النظامية بتطبيق الغرامة

الماليةالمقررةعن مخالفةكلمنهم، المحددةبمبلغ(10000)

ريال.

وأهاب العميد الشويرة بالمواطنين والمقيمين كافة

الالتـزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام،

مؤكدا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون

الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام

والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة

(منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ

13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.