إيطاليا تدرس الترشح لاستضافة يورو 2028 ومونديال 2030

أعلن رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابريلي غرافينا، يوم امس الخميس، أنه يدرس احتمال ترشح إيطاليا لاستضافة بطولتي أمم أوروبا 2028 ومونديال 2030.

وقال غرافينا في المجلس الفيدرالي للاتحاد، وهو الأول بعد الفوز ببطولة أمم أوروبا 2020 سندرس ترشح إيطاليا لأمم أوروبا 2028 ومونديال 2030.

وأضاف : سنلعب أولا أول مباراة (أمم أوروبا) وبعدها سنفكر في الثانية (المونديال).

وأكد أنه يتعين على إيطاليا تحسين منشآتها الرياضية لأن الكثير منها قديمة، حتى يقع الاختيار عليها، ووعد بالتفاوض مع الحكومة للحصول على مساعدات مالية وأعرب عن رغبته في التحرك سريعاً.

ونظمت إيطاليا هذا العام أربع مباريات في أمم أوروبا التي أقيمت في 12 دولة، على الملعب الأوليمبي في روما، والذي تم ترميمه جزئيًا في السنوات الأخيرة.

ولعب المنتخب الإيطالي ثلاث مباريات في دور المجموعات في روما، حيث تواجهت إيطاليا مع إنجلترا وأوكرانيا في الدور ربع النهائي.