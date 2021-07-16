إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 189.7 مليون

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كوفيد-19، ارتفاع عدد الإصابات إلى 189 مليوناً و748 ألفاً و950 إصابة، الخميس.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و83 ألفا و256 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 173 مليونا و165 آلاف و268 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند اليوم أن مجمل الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 31 مليونا بعد تسجيل 38949 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما أوضحت البيانات تسجيل 542 وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 412531.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 1456 حالة مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و741781 حالة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات بواقع 18 وفاة ليصل الإجمالي إلى 91337.