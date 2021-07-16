لأول مرة.. شاومي تتفوق على آبل لتصبح ثاني أكبر شركة لصناعة الجوالات في العالم

أصبحت الصينية “شاومي” ثاني أكبر شركة لصناعة الجوالات الذكية في العالم خلال الربع السنوي الماضي، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق متفوقة على “آبل”، وفقًا لتقديرات أولية صادرة عن شركة الأبحاث “كاناليز” Canalys.

وارتفعت شحنات الجوالات الذكية العالمية 12% في الربع الثاني، وبلغت الحصة السوقية لـ “سامسونج” – التي احتلت المركز الأول بين مصنعي الجوالات الذكية حول العالم – 19%، ثم تلتها “شاومي” 17%، وفي الترتيب الثالث جاءت صانعة الآيفون بحصة 14%.

وذلك مع ارتفاع شحنات “شاومي” 83% في الربع الثاني، وإطلاقها جوالين في الأشهر الأربعة الأولة من العام، ويضم جوالها “مي 11 ألترا” Mi 11 Ultra واحدة من أكبر مستشعرات الكاميرات في الجوالات الذكية حتى الآن.

ووفقًا لما نقلته “بلومبرج”، قال “بن ستانتون” مدير أبحاث “كاناليز”: بالمقارنة مع “سامسونج” و”آبل”، فإن متوسط سعر بيع جوالات “شاومي” أقل بحوالي 40% و75% على الترتيب.