اتحاد الغرف السعودية يوجه باستمرار فتح المحلات والأنشطة التجارية خلال أوقات الصلاة

وجّه اتحاد الغرف السعودية، باستمرار فتح المحلات ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل بما فيها أوقات الصلوات.

وأهاب الاتحاد بأصحاب المحلات والأنشطة التجارية، استمرار فتح المحلات خلال أوقات الصلوات؛ تفادياً لمظاهر الازدحام والتجمع، والانتظار لوقت طويل والعمل بالتدابير الوقائية من فيروس “كورونا”، والحفاظ على صحة المتسوقين.

ولفت إلى أن ذلك يأتي لتحسين تجربة التسوق ومستوى تقديم الخدمات للمتسوقين والعملاء، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم العمل وتقديم الخدمات والتناوب بين العاملين بما لا يتعارض مع أداء العاملين والمتسوقين والعملاء للصلوات.