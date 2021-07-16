تراجع أسعار النفط 3%.. و”برنت” عند 73.27 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لتواصل مسارها المنخفض متجهة لأكبر خسارة أسبوعية لها منذ مايو أيار على الأقل.

ويأتي الانخفاض في ظل توقعات بزيادة الإمدادات حيث من المرجح أن ترفع أوبك الإنتاج تماشيا مع انتعاش محتمل للطلب مع تعافي المزيد من الدول من الجائحة.

ونزل خام برنت تسليم سبتمبر أيلول 20 سنتا إلى 73.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 0544 بتوقيت جرينتش، ويتجه لخسارة 3% هذا الأسبوع بعد يومين من الانخفاضات الشديدة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو أيار.

وهبط الخام الأمريكي تسليم أغسطس آب 19 سنتا إلى 71.46 دولار للبرميل، وهو في طريقه للانخفاض بنحو 4% هذا الأسبوع، في أكبر تراجع أسبوعي منذ مارس آذار.

وانتهت المناقشات بشأن سياسة الإمداد لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، في إطار مجموعة أوبك+، دون اتفاق هذا الشهر بعد أن اعترضت الإمارات على تمديد سياسة الإنتاج إلى ما بعد أبريل نيسان 2022.

لكن الطريق ممهد لأوبك+ من أجل وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يسمح بمزيد من الإمدادات في السوق.