الأمم_المتحدة تبحث عمليات خروج المرتزقة من ليبيا

بحث رئيس الحكومة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الخميس عقب جلسة مجلس الأمن في نيويورك، الوضع في ليبيا لا سيما ما يتعلق بجائحة كورونا والمرتزقة وملف الانتخابات.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة بحسب موقع “الوسط” إن اللقاء تطرق إلى “آخر التطورات في ليبيا ووضع حقوق الإنسان وجائحة كورونا.

كما ناقش الجانبان السبل التي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم بها تقدم ليبيا نحو الاستقرار والانتخابات، فيما شدد الدبيبة على أهمية الشراكة الدولية في مساعدة ليبيا للتخلص من المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وأكد الديبة خلال كلمته أمام مجلس الأمن، أن بقاء المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا من أبرز عوائق الاستقرار، وأن ذلك يهدد المسار السياسي، مطالباً بدعم العالم لتوحيد المؤسسة العسكرية وإصلاح القطاع الأمني.