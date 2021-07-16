مظاهرات المياه تزلزل عرش النظام الإيراني

منذ مساء يوم الخميس، نزل سكان مدن ومناطق مختلفة في خوزستان، بما في ذلك الأهواز، وخرمشهر، وبستان، وحميدية، وشادكان، وسوسنكرد، وماهشهر، إلى الشوارع احتجاجًا على نقص المياه.

وفي بعض المدن، مثل خرمشهر وسوسنكرد، فتحت الشرطة النار لمنع الاحتجاجات من الانتشار.

وهتف أهالي بستان شهر أزادكان غربي الأهواز “هيهات منا الذلة” احتجاجا على نقص المياه وقطع المياه ونقلها إلى مدن أخرى.

وفي حميدية خرج الناس في شوارع المدينة مرددين هتافات ضد مسؤولي النظام احتجاجا على استمرار انقطاع المياه رغم تواجد قطعان من عناصر الشرطة.

وكانت قوات الشرطة القمعية تعتزم منع الاحتجاجات غير أنها تراجعت أمام اندفاع الشباب والمتظاهرين باستمرار وفشلت في منع المواطنين الغاضبين من التظاهر.

وفي غضون ذلك، أغلق المتظاهرون الطرق في قلعة كنعان الأهواز، وطريق ماهشهر المؤدي إلى ميناء يسمى الإمام وفي شادكان بإشعال النار في الإطارات.