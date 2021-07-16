سفينة تركية تفتح النار على دورية لخفر السواحل القبرصي

أفادت وكالة الأنباء القبرصية، الجمعة، بأن سفينة تركية فتحت النار على دورية لخفر السواحل القبرصي.

ومنذ نحو الشهرين، قالت تركيا إنها ستحفر آبارا جديدة للبحث عن الغاز في منطقة متنازع عليها مع قبرص.

وأضافت أنها حفرت 8 آبار في شرق المتوسط دون أن يتم اكتشاف الغاز الطبيعي حتى الآن.

وكانت تركيا واليونان على خلاف حول موارد الطاقة العام الماضي بعد أن أرسلت أنقرة عدة سفن للتنقيب عن موارد الطاقة شرق البحر المتوسط.

وأطلق المسؤولون العسكريون الأتراك واليونانيون محادثات للحد من مخاطر الصراع والحوادث في بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط تحت رعاية الناتو بعد شهور من التوتر، كما استأنف الجاران اللقاءات السياسية لحل الخلافات بينهما.