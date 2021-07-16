ارتفاع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 192.95 ريال

صعدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الجمعة 16 يوليو 2021، بدعم صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 220.51 ريال (58.80 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 192.95 ريال (51.45 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 مسجلا 165.39 ريال (44.10 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في المملكة 128.63 ريال (34.30 دولار).

وعالمياً تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة لكنها في طريقها لتسجيل رابع مكاسب أسبوعية، عقب إدلاء رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” بشهادته أمام الكونجرس.

وأكد “باول” خلال شهادته أمام الكونجرس خلال يومي الأربعاء والخميس تعهده بتقديم دعم قوي لاستكمال التعافي الاقتصادي للولايات المتحدة، كما دافع عن سياسة الفيدرالي الأمريكي في مواجهة التضخم المرتفع.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.22% أو 4.1 دولار لتصل إلى 1824 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.29% ليصل إلى 1824.24 دولار، لكنه لا يزال يتجه نحو تسجيل مكاسب هذا الأسبوع بحوالي 1.1%.

وفي نفس الوقت، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة 0.3% لتصل إلى 26.3 دولار للأوقية، وانخفض سعر التسليم الفوري للبلاتين إلى 1134.32 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.32% إلى 2741.01 دولار.