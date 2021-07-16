هؤلاء سيرحلون عن سان جيرمان

نجح باريس سان جيرمان حتى الآن في التعاقد مع 4 لاعبين، وهم فاينالدوم، راموس، أشرف حكيمي، ودوناروما.

لا يزال هناك العديد من اللاعبين على رادار سان جيرمان هذه الفترة مثل بول بوغبا، إدواردو كامافينغا، وثيو هيرنانديز.

وسيتوجب على سان جيرمان قبل التعاقد مع لاعبين جدد، ترك العديد من اللاعبين هذا الصيف، من أجل تقليص قائمة الفريق.

البداية كانت مع ميتشل باكر، والذي انضم إلى باير ليفركوزن الألماني، وسيتبعه الحارسين ألفونس أريولا، وسيرجيو ريكو، خصوصاً وأن الأول قريب من وست هام، والثاني سينضم لغرناطة الإسباني.

وهناك احتمالية كذلك لرحيل بابلو سارابيا، وعودته من جديد للدوري الإسباني، لكي يلتحق بالحارس سيرجيو ريكو.

وسيرحل الظهير ليفين كورزاو إلى غلطة سراي التركي، بالإضافة إلى رحيل تيلو كيرير.

ولن يكون من المستبعد رؤية رافينيا يغادر، وكذلك دانيلو بيريرا، وإدريسا غوي، وماورو إيكاردي.