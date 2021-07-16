“الموارد البشرية” تعدد مزايا التدريب والتطوير لقرار توطين المهن الفنية الهندسية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مزايا التدريب والتطوير لقرار توطين المهن الفنية الهندسية.

وقالت الوزارة على حسابها في”تويتر”، إن المزايا تتضمن دعم الأجور بنسبة 30 الى 40%، وبدل المواصلات من وإلى العمل.

وأَضافت أن المزايا تشمل بدل العمل عن بُعد لتشجيع أنماط العمل الجديدة، وبدل رعاية الأطفال لزيادة مشاركة الأمهات، وبدل الانتقال من مدينة أو منطقة إلى أخرى.

وأشارت إلى أن المهن المستهدف توطينها تشمل، فني هندسة كهربائية، وفني هندسة إنتاج، وفني هندسة ميكانيكية، وفني إلكترونيات، وفني هندسة إنتاج، ورسام هندسة مدنية، ورسام هندسة معماري، ورسام إنشائي.

وأصدر وزير الموارد البشرية مؤخرا 6 قرارات توطين جديدة تستهدف الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة، التخليص الجمركي، الأنشطة العقارية، قطاع السينما، ومدارس تعليم قيادة المركبات، والمهن الفنية والهندسية.

ووفقا للدليل الإجرائي، فإن نسبة التوطين في المهن الفنية والهندسية ستكون 25 %، ويقدر عدد الفرص الوظيفية بأكثر من 12 ألف وظيفة بحد أدنى للأجور يبلغ 5 آلاف ريال.

يشار الى أن القرار يطبق على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 5 عاملين فأكثر في المهن المستهدفة، وسيتم تطبيق القرار اعتبارا من 26 / 5/ 1444 هـ.