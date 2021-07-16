ميزة جديدة من تويتر… تعرف عليها

أتاح موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” خاصية جديدة تتيح للمستخدمين حرية اختيار الأشخاص المؤهلين للتعليق على تغريداتهم بعد نشرها.

ووفقًا للتحديث الجديد الذي أعلنه موقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، فإن “تويتر” أصبحت تمكن المستخدمين من تعديل الإعدادات المرتبطة بحسابات الأشخاص التي يمكنها الرد على التغريدة حتى بعد كتابتها ونشرها.

أما عن طريقة تطبيق ذلك فستتم عبر الضغط على زر حذف بجانب التغريدة ثم اختيار عبارة “تغيير الأشخاص الذين بإمكانهم الرد”.

وأتاحت “تويتر” في أغسطس الماضي ميزة التحكم في الأشخاص الذين يعلقون على التغريدات ولكن قبل نشرها، وبموجب التحديث الجديد فإنه سيصبح من الممكن منح حق الرد لجميع المتابعين أو الأشخاص الذين يتابعهم المستخدم أو اختيار أشخاص محددة.