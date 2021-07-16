هبوط قياسي جديد لعملة لبنان.. الدولار يساوي 23 ألف ليرة

سجلت الليرة اللبنانية هبوطا قياسيا جديدا أمام الدولار صباح الجمعة، حيث بلغت قيمة العملية الأميركية نحو 23 ألف ليرة حسبما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”.

ويأتي الهبوط الجديد بعد تخلي سعد الحريري عن جهود يبذلها منذ شهور لتشكيل حكومة جديدة، مما قلص فرص التوافق في أي وقت قريب على حكومة تشتد الحاجة إليها لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي.

وأعلن الحريري قراره بعد لقائه بالرئيس ميشال عون، مما يبرز الانقسامات السياسية التي أعاقت تشكيل الحكومة حتى مع زيادة حدة الأزمة في لبنان.

وكان عون قد كلف الحريري بتشكيل حكومة في أكتوبر الماضي، عقب استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب في أعقاب انفجار مرفأ بيروت.

تسارع المبادرات والخطوات على خط تشكيل حكومة في لبنان

وبعد إعلانه الاعتذار، أغلق محتجون من أنصار الحريري بعض الطرق في بعض مناطق بيروت، وأشعلوا النار في صناديق القمامة وإطارات المركبات.

وانتشرت قوات الجيش وأطلقت النار في الهواء لتفريق المحتجين الذين رشقوا الجنود بالحجارة ومقذوفات أخرى، وقال مصدر أمني إن جنديا أصيب.