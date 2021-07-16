وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره التركي المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم (الجمعة)، وزير خارجية جمهورية تركيا مولود جاويش أوغلو، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي لآسيا الوسطى وجنوب آسيا المنعقد في طشقند عاصمة أوزبكستان.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزباكستان هشام السويلم، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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