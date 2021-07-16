قوات أمن الحج تضبط 113 مخالف لتعليمات الحج

ضبطت قوات أمن الحج منذ إعلان تنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج 113 مخالف ، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال.

وكان المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ ، قد أكد أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ، وأهاب بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام.