عمان.. إغلاق المحلات وإيقاف الحركة في أيام العيد

قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع تطورات كورونا في سلطنة عمان، اليوم، تمديد فترة الإغلاق للأنشطة التجارية، ومنع الحركة للأفراد والمركبات طوال اليوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لتنتهي في الساعة الرابعة من صباح يوم السبت 14 ذي الحجة 1442 هـ الموافق 24 يوليو 2021 م.

كما قررت اللجنة، رفع جمهورية سنغافورة وبروناي دار السلام من قائمة الدول التي يحظر على القادمين منها دخول أراضي السلطنة، على أن يسرى هذا القرار ابتداءً من الساعة الخامسة عصرَ يوم الإثنين 9 ذي الحجة 1442 هـ الموافق 19 يوليو 2021م.