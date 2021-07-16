ضبط مركبة بداخلها لحوم فاسدة في الشرائع

ضبط وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم الجمعة، لحوما فاسدة محملة بمركبة غير مخصصة لذلك، ما عرضها للتلف‬ والفساد.

وأوضحت بلدية الشرائع الفرعية، في بيان، أن الفرق الرقابية التابعة لها تمكنت من ضبط 1000 كيلوجراما من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي لسبب سوء النقل والتخزين، حيث يتم نقلها داخل مركبة غير مخصصة للاستخدام، وتم اتخاذ اللازم حيال المخالف حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة حرصها على تكثيف الجولات والحملات الرقابيّة من خلال البلديات الفرعية ومتابعة كافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة، داعيةً الجميع للتعاون معها في الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد 940.