‏نادي الرس لذوي الإعاقة ثانيا في بطولة غرب آسيا لكرة السلة

حصد فريق كرة السلة بنادي الرس، المركز الثاني، ببطولة أندية غرب آسيا لكرة السلة لذوي الإعاقة، والتي نظمها نادي أجيال الغد بالعاصمة الأردنية عمّان، كما حقق لاعب الفريق موسى الزهراني، لقب أفضل هداف البطولة.

وتأتي هذه النتائج تتابعا بعد بطولة المملكة التي حققها نادي الرس على حساب نادي الرياض في نهائيات الموسم الرياضي للجنة البارالمبية السعودية.

‏عبر رئيس مجلس الإدارة عبدالله النصيّان، عن شكره وتقديره للرئيس التنفيذي هاني البلادي، على ما بذله من جهود في تسهيل إجراءات المشاركة في هذه البطولة الدولية.

وشكر “البلادي” بدوره الجهاز الفني بقيادة مشرف المدربين ومدرب فريق كرة السلة محمد الفدا، الذي أفنى جهوده في تجهيز الفريق فنيا والتخطيط الجيد لمنافسة أندية عربية وخليجية بمنطقة غرب آسيا والتي أثمرت بدورها بتحقيق نتائج على مستوى عالي بشهادة اللجان المنظمة ولجان التحكيم.

‏ومن جهة أخرى، أوضح “الفدا”، أن للاعبين الدور الأكبر في هذه البطولة فهم جنود الميدان الرياضي حاربوا بكل حب وانتماء ليمثلوا الوطن الغالي خير تمثيل، مهدين هذه النتائج لمليكنا الغالي وولي عهده الأمين وللشعب السعودي ولكل محب لرياضة ذوي الإعاقة، متطلعين لمشاركات دولية قادمة لأندية ذوي الإعاقة بالمملكة.