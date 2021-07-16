بالأرقام.. خطة إيرانية خبيثة  للسيطرة على أراضٍٍ بالحدود السورية اللبنانية

تتبنى إيران استراتيجية إيران للسيطرة على الحدود السورية اللبنانية، وذلك في خطة خبيثة تقوم بتنفيذها، حيث استولت الميليشيات الإيرانية على أراضٍ شاسعة ضمن ريف دمشق في المنطقة الحدودية مع لبنان وذلك منذ منتصف يونيو الماضي.

تستهدف الخطة الإيرانية شراء قرابة ألف عقار سكني وقطع من الأراضي في مواقع حساسة.

وقد تمكنت خلال فترة النصف الأول من عام 2021 من شراء 320 قطعة أرض في منطقة الزبداني، وما يقرب من 465 قطعة في بلدة الطفيل الحدودية، الأمر الذي يفرض واقعاً جديداً عبر تغييرات ديموغرافية واسعة.

كما قامت الميليشيات الإيرانية بمصادرة أكثر من 231 شقة سكنية فارهة بمنطقة بلودان وذلك بتسهيل من ميليشيا حزب الله التي تعمل على إسكان عناصر مسلحة شيعية فيها.

وكانت ميليشيا حزب الله قد قامت بالاستيلاء على أي منزل أو عقار يرفض مالكه بيعه مستغلةً نفوذها القوي في المنطقة.