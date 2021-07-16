800 موظفة وعاملة .. الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية تستعد لاستقبال ضيوف الرحمن

تستعد الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية لاستقبال أول فوج من حجاج بيت الله الحرام، حيث سخرت الوكالة كافة الإمكانات والطاقات البشرية لاستقبالهم أحسن استقبال وفق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكدت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي أنه بناءً على الخطة المُعدة لاستقبال ضيوف الرحمن من قبل الإدارة العامة للحشود و التفويج بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وعلى ضوؤها تم وضع بروتوكولات خاصة لاستقبال الوفود النسائية للترحيب بهن وتوجيههن للمسارات المحددة لهن.

وأضافت أنه سيتم رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن حيث تم تدريب وتأهيل منسوبات الرئاسة والبالغ عددهن (٢٥٥) موظفة بالوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية وذلك عن طريق عدد من البرامج والبالغ عددها أكثر من (٣٠) برنامجاً متخصصاً خلال الفترة ٢٠/١٠/١٤٤٢هـ حتى ٦/١٢/١٤٤٢هـ .

كما تم تقديم سلسلة من البرامج للعمالة النسائية بالحرم المكي الشريف والبالغ عددهن أكثر من (٥٥٠) عاملة يقمن بعمليات الغسل والتنظيف والتعقيم وتوزيع ماء زمزم ، وفريق متخصص للصيانة داخل المرافق النسائية.

وأوضحت أنه تم إعتماد عدد من البرامج لرفع مستوى الوعي الصحي للعاملات والموظفات في ظل جائحة كورونا وذلك لاتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، كذلك برامج لتوعيتهن وتثقيفهن بالطرق الصحيحة للحوار والتعامل مع قاصدات بيت الله الحرام.

كذلك بنت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية عدد من المبادرات والتي تهدف جميعها الى رفع مستوى رضا قاصدات بيت الله الحرام .

يأتي ذلك وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومتابعة حثيثة ومميزة من قبل وكيل الرئيس العام لشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود.