الحجاج يبدأون غدا طواف القدوم وسط إجراءات احترازية للحد من #كورونا

تستقبل مكة المكرمة صباح غد السبت، طلائع حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج هذا العام، حيث يتم استقبال ضيوف الرحمن عبر أربعة مراكز “النوارية، والزايدي، والشرائع، والهدا”، وذلك قبل توجه الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم وذلك وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية عالية التنفيذ للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يتم تفويج الحجاج في مرحلة طواف القدوم، عبر خدمة النقل الترددي من مراكز التجمع إلى الحرم المكي، بحيث يتم تفويج 6 آلاف حاج كل ثلاث ساعات، وتبدأ المرحلة الأولى غداً السابع من ذي الحجة في تمام الساعة 6:00 صباحاً، وتستمر إلى يوم 8 ذي الحجة الساعة 9:00 صباحاً.

وبعد الانتهاء من طواف القدوم، يغادر جميع الحجاج المسجد الحرام، والانطلاق بالحافلات من محطة “باب علي” وصولاً إلى ساحة جسر الجمرات، وعبر النقل بنظام الرحلات الترددية، بما لا يقل عن 200 حافلة وبمتوسط 2000 حاج لكل 3 ساعات، ليتم وصولهم إلى الساحة، وبحسب ألوان النطاقات المخصصة لمشعر منى، ليتمكن الحاج من الوصول إلى مقر سكنه بمنى عبر مسارات مخصصة لكل لون.